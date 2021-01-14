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    11:29, 14 一月 2021 | GMT +6

    卡拉干达州计划大力发展绿色能源​

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    哈通社/努尔苏丹/1月14日 -- 卡拉干达地区特别重视«绿色»能源的开发。到2030年，计划使环境友好型替代能源的份额提升至30%。该地区共有四座总发电量为200兆瓦的太阳能发电厂投入使用。

    替代能源分别位于Saran（容量100 MW）、Gulshat（40 MW）、Agadyr（50 MW）和Kengir（10 MW）村。此外，该地区还有沼气站和Intumak水库上的小型水电站。

    到2020年底，所有可再生能源的总发电量约为3亿千瓦时，比2019年增长70.5%。

    今年该地区的能源综合体计划再建设一个太阳能发电厂。该州政府与KAZ GREEN ENERGY公司正在实施一个项目，在巴尔喀什Kogyrat小型聚居区附近建造一个容量为100 MW的太阳能发电厂。据规划，该电站年发电量将达1.7亿千瓦。

    第一阶段工程（50兆瓦）计划于2021年8月竣工。下一阶段50MW预计将于同年12月投产。

    该项目经理Ertai Alzhanov介绍，项目投产后将向Kokyrat变电站供电。项目的主要消费者是Kazakhmys集团。所有用于建筑的金属结构都是哈萨克斯坦本国制造的。项目建成投产后，每年将减少二氧化碳排放量17万吨。该地区将继续提升可再生能源的潜力。

    标签:
    卡拉干达 未来能源 可再生能源 黄金储备
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