国际突厥学院向阿塞拜疆驻哈大使授予特别金章

哈通社/努尔苏丹/1月14日--阿塞拜疆驻哈萨克斯坦大使拉希德•玛玛多夫荣获国际突厥学院特别金章。

值得一提的是，这是突厥学院首次向驻哈大使授予金章。

国际突厥学院院长达尔汗·克德尔艾里表示，阿塞拜疆驻哈萨克斯坦大使拉希德•玛玛多夫先生在这段时间做了很多工作。 刚被任命为大使，他就来到了国际突厥学院，协助了博物馆的建馆工作。此外， 我们一起完成了许多活动，翻译了一系列书籍。

“根据突厥学院的特别决定，我们想向拉希德•玛玛多夫先生授予突厥学院的特别金章，以感谢他在这五年以来的付出。应当指出，这是学院首次向驻哈大使授予金章。 ” 他说。

阿塞拜疆大使玛玛多夫表示，突厥学院是共同的利益。

“这些年来，突厥学院出版了有关历史、地理、文学领域的书籍。通过出版在历史和地理位置上具有共性的书籍，向阿塞拜疆的兄弟国家介绍了阿塞拜疆，向阿塞拜疆介绍了兄弟国家。今天，突厥学院决定授予我一枚特别的金章，我所做的和准备做的所有工作都是我的职责。我们的主要目标应该是发展突厥学院，并使我们的人民更加紧密。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】