韩多家药企加紧研发新冠治疗药物

哈通社/首尔/1月14日--据韩联社报道，韩国生物药企塞尔群近期公开自主研发的新冠抗体治疗药物的二期临床试验结果，人们对国产新冠治疗药物的期待升温。在此情况下，韩国多家药企加紧准备向食品医药品安全处（以下简称“食药处”）提交有条件允许旗下新冠治疗药物的申请，备受关注。

据业界14日消息，塞尔群的新冠抗体治疗药物“CT-P59”（成分名：Regdanvimab）二期临床试验结果显示，受试者康复时间至少缩短3天，重症发生率降低54%。鉴于该治疗药物的有效性和安全性得到验证，预计塞尔群最晚也将于下月获得食药处批准。届时，“CT-P59”将成为第一个韩国国产新冠治疗药物。但部分观点指出，仅凭现在公开的资料难以准确评价其疗效，仍不足以改变产业版图。

其他药企也争先恐后研发新冠治疗药物。GC绿十字正为新冠重症患者研发血浆治疗药物“GC5131A”，并已完成60人的二期临床试验，争取在第一季度向食药处申请附条件使用许可。

大熊制药和钟根堂以“老药新用”方式研发新冠治疗药物。大熊制药将旗下慢性胰腺炎药品（成分名：卡莫司他）转而用于研发口服新冠药物。钟根堂正利用旗下促凝血药和急性胰腺炎治疗药物（成分名：萘莫司他）研发新冠治疗药物，并完成二期临床试验。