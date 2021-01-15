上季度哈国各地劳务岗位空缺情况统计

哈通社/努尔苏丹/1月15日 -- 2020年第四季度，哈萨克斯坦电子劳务市场（ELC）发布了16.56万个职位空缺和7.45万份简历。

人力资源发展中心新闻中心消息称，第四季度中，10月份的职位空缺数量最多，为6.82万个（41%），简历3.3万份（44%）。总的来说，到年底，招聘和求职广告的投放呈下降趋势。与第三季度相比，第四季度的空缺总数减少了6.3%，简历数量减少了37%。

就2020年第四季度岗位空缺数量而言，努尔苏丹和阿拉木图企业和提供的空缺岗位最多：分别为1.83万和1.8万。卡拉干达地区略少，为1.74万。

第四季度，西部地区的简历数量最多：阿特劳地区（62000份）和曼格斯套地区（6000份）。

工业、建筑、运输行业用工单位和其他相关职业最缺熟练工人，其中行业专家以及生产设备操作员、装配工和司机的需求量最大，每个类别的空缺岗位超过3.4万个。

就第四季度的简历和空缺岗位比例而言，遭遇用人荒的职业包括锅炉操作工（34000个空缺）、保安（31000个）、裁缝（23000个）、锅炉房司机（司炉工）（2200个）、出纳（2200个）。

在阿克托贝州、阿拉木图州、江布尔州、卡拉干达州、克孜尔奥尔达州、巴甫洛达尔州、东哈州，以及努尔苏丹市、阿拉木图市和奇姆肯特市，律师从业人员已经过剩；在阿特劳和曼格斯套州，汽车司机过剩，而在科斯塔奈州，牲畜饲养员过剩。

阿克托贝州、阿特劳州、西哈州、江布尔州、北哈州、突厥斯坦州最缺锅炉房的锅炉操作员和司机（消防员），这可能是由于工作的季节性；阿克莫拉州缺少农业机械化工程师；阿拉木图州缺少社会工作者和护理人员；卡拉干达州缺少养猪场和机械化农场的警卫和操作员；科斯塔奈州最缺汽车司机；克孜尔奥尔达州缺乏销售收银员，曼格斯套州缺调度员和操作员，在巴甫洛达尔州缺会计技术人员；东哈州缺电焊工和气焊工；首都努尔苏丹缺少司机、混凝土工人和保安；阿拉木图州缺乏办公室经理和销售人员，奇姆肯特市最缺女性缝纫师。