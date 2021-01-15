俄罗斯支持乌兹别克斯坦加入欧亚经济联盟

哈通社/努尔苏丹/1月15日 -- 俄罗斯副总理奥维尔丘克14日出席盖达尔论坛时表示，乌兹别克斯坦已于2020年获得欧亚经济联盟观察员国身份，俄方支持乌兹别克斯坦成为联盟正式成员国。

奥表示，俄罗斯将支持乌兹别克斯坦成为欧亚经济联盟成员国，两国在地缘、文化和历史上紧密相连。无论乌能否获得联盟成员国地位，其经济正在与联盟各国，尤其是俄罗斯经济融为一体。俄一直是乌商品最大销售市场，新冠肺炎疫情背景下，俄乌贸易仍保持增长态势。两国在税收体制融合方面开展密切合作。俄将在海关、卫生、传染病监管等方面提供帮助，确保乌商品达到要求并进入联盟市场，并通过这种融合最终加入联盟。

2020年12月，乌兹别克斯坦和古巴被授予欧亚经济联盟观察员国身份。欧亚经济委员会执委会主席米亚斯尼科维奇表示，乌方积极参与联盟工作，多次举行副总理级和大使级会晤。欧亚经济委员会将于1月提交联合备忘录草案，并制定乌与欧亚经济联盟合作路线图。

乌总统米尔济约耶夫此前表示，与欧亚经济联盟开展合作符合乌战略利益，有利于充分开发联盟成员国运输走廊作用，提高劳动力资源利用率和扩大就业。

据欧亚经济委员会数据，2016-2019年，乌兹别克斯坦与欧亚经济联盟成员国贸易额翻了一番，由45亿美元升至91亿美元。2019年乌对外贸易总额229亿美元，其中出口115亿美元，对欧亚经济联盟成员国出口占比达20%；进口114亿美元，自欧亚经济联盟成员国进口占比达55%。