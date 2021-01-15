美企联盟开发新冠疫苗接种记录手机确认机制

哈通社/纽约/1月15日--据共同社报道，微软和甲骨文等美国IT巨头、医疗机构、非营利团体构建的联盟14日发布消息称，正在开发能用智能手机确认新冠疫苗接种记录的机制。设想在职场、学校、活动以及旅行重启等情况下使用，力争成为全球标准。

被加密的疫苗接种信息保存在智能手机等的“数字钱包”中。据悉，没有智能手机的人员可获取印有二维码的纸。

据《纽约时报》报道，美国政府已建立机制，若接种新冠疫苗，就发放写有生产企业、接种日期等信息的纸质卡片。然而，目前没有可以在线轻松访问疫苗接种记录并运用于工作和旅行的制度。

正因为如此，此次构想被报道为“疫苗接种数字证书”、“疫苗接种数字护照”等，实用化受到关注。

加入联盟的The Commons Project基金会的首席执行官（CEO）Paul Meyer在声明中表示：“期待该机制能帮助世界卫生组织（WHO）和全球的利益相关者。”

在IT巨头就新冠疫情采取的对策方面，谷歌与苹果公司合作，研发了告知可能已与感染者密切接触的智能手机APP。该APP已在日本等多个国家投入实用。