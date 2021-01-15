托卡耶夫总统出席第七届马吉利斯全体会议

哈通社/努尔苏丹/1月15日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席了15日召开的第七届马吉利斯（议会下院）全体会议。在马吉利斯全体会议开始之前，托卡耶夫总统会见了各党团负责人。

托卡耶夫总统在对各党团负责人的讲话中说道，按照《宪法》规定的程序，总统必须就政府总理职位的候选人资格与各党团负责人进行磋商。

国家元首在马吉利斯全体会议上的讲话中，总结了我国社会经济发展的结果，并评估了政府行政部门在大流行造成的全球危机背景下的行动。

托卡耶夫总统说：“政府有效地实施了反危机计划。因此，没有出现失业率增加、国民收入大幅减少的情况，说明这些措施基本上是有效的。”

国家元首还指出了我国主要宏观经济指标的稳定性和金融体系的稳定性。

总统强调，新一届政府和马吉利斯应集中精力于确保长期经济增长和改善人民的福祉。

为了确保新一届政府持续有效地开展工作，根据我国《宪法》第44条，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向马吉利斯提交了政府总理候选人提名，以请马吉利斯批准任命阿斯哈尔·马明为哈萨克斯坦新一届政府总理。

国家元首在提名时指出：“阿斯哈尔·马明是一名合格的、工作勤奋的且经验丰富的国家公务员。他非常了解我们的目标。他在政府中卓有成效的工作成果清楚地证明了这一点。”

最后，托卡耶夫总统向马吉利斯议员们的支持表示了感谢，并祝贺阿斯哈尔·马明被任命为新一届哈萨克斯坦政府总理。

【编译：阿拉依】



