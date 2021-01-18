俄罗斯宣布退出《开放天空条约》

哈通社/努尔苏丹/1月18日 -- 15日俄罗斯外交部在其网站发表声明称，俄开始启动退出《开放天空条约》的国内程序。

声明说，2020年11月22日美国以捏造的借口退出了《开放天空条约》，此举严重损害了缔约国在签约时形成的利益平衡，对条约效力造成严重损害并动摇了条约作为强化安全和互信的工具作用。

声明表示，俄方根据条约基本规定提出了具体建议，以保持条约在新条件下的生命力。但遗憾的是，美方没有支持俄方的建议。

声明说，由于在新条件下在取消条约运行障碍方面一直没有进展，所以宣布开始启动退出《开放天空条约》的国内进程。

《开放天空条约》于1992年签署，2002年生效。依据条约，缔约国可对其他缔约国的全部领土进行空中非武装侦察，以核查对方执行国际军控条约的情况。条约缔约国一度包括俄罗斯、美国和大部分北大西洋公约组织成员国。

2020年5月，美国以俄罗斯违反条约为由，宣布将从5月22日启动退出《开放天空条约》的步骤，退约步骤将在6个月后完成。对此，俄方曾表示，美国退出《开放天空条约》意味着20多年来巩固欧洲互信和安全的基本协议遭到破坏。