哈国哪个地区居民手机流量消耗最大？

哈通社/努尔苏丹/1月19日 – 哈萨克斯坦电信服务提供商Beeline公司日前通过统计全国各地用户无线网络流量使用情况，推出了一个2020年全国各地区网络使用度排行榜。

据该公司消息称，该排行榜共对全国970万使用Beeline电信服务的用户进行了统计。

在不计算阿拉木图市和努尔苏丹市的情况下，榜单中，阿特劳州用户以每人每月平均流量16.2G位居全国首位（较2019年同比增长50%）。

位居第二位的是突厥斯坦州和曼格斯套州，这两个州的用户人均每月使用的网络流量均为14.9G。不过在人均网络流量使用量增长幅度方面，这两个州则均位居全国前列，其增幅在一年内达到了近2倍以上。

排行榜上居第三位的是阿克莫拉州，人均每月网络流量的消耗量为13.8G。

第四是阿拉木图州（人均12.7G/月）。

我国最大的两座城市阿拉木图市和努尔苏丹市的居民人均每月网络流量使用量分别是13.3G和16.7G。

Beeline统计显示，其用户中网络流量使用最少的三个州分别是北哈州（人均7.6G/月）、库斯塔奈州（8.2G/月）和卡拉干达州（9.7G/月）。

该公司表示，从2017年至2020年的几年时间里，哈萨克斯坦移动通信网络用户的流量使用量增长了6倍。而在2020年，由于互联网成为了大流行背景下最广泛地联系方式，这一增长更加明显，且将继续不断增加。

【编译：木合塔尔·木拉提】