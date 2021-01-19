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    11:45, 19 一月 2021 | GMT +6

    《戴花帽的天使》扮演者与世长辞

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    哈通社/塔勒德库尔干/1月19日 – 因在电影《戴花帽的天使（Тақиялы періште）》影片中塑造出经典荧幕形象«泰拉克（Тайлақ）»而家喻户晓的哈萨克斯坦著名演员、共和国文艺功勋人士、阿拉木图州荣誉公民阿里穆哈兹·苏玛古吾勒·拉伊穆别科夫去世，享年85岁。

    阿里穆哈兹·苏玛古吾勒与1936年12月1日出生于阿拉木图州，年轻时曾是家乡的一名拖拉机驾驶员。

    1965年，他首次涉足电影行业，参与了电影《在歌声的翅膀上（Ән қанатында）》的拍摄工作。1966年参演电影《艰难岁月（Қилы кезең）》。

    1968年，阿里穆哈兹参演了有著名导演沙肯·艾玛托夫执导并在后来成为哈萨克斯坦传世经典电影作品的影片《戴花帽的天使》，并因出色的塑造了影片中的«泰拉克»角色而成为了整个哈萨克斯坦家喻户晓的明星演员。

    此后，他又接连出演了包括《天蓝色出租车》、《血与汗》等多部影片。

    由于在电影文艺工作领域的突出贡献，阿里穆哈兹荣获了多项国家荣誉奖章、勋章和奖状，并被授予阿拉木图州荣誉公民身份。

    阿里穆哈兹终其一生始终积极投身社会公益事业，并在青少年教育领域投入了大量精力，作出了重要的贡献，是哈萨克斯坦人民爱戴和尊重的长者。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

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    社会 艺术 黄金储备
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