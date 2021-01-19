哈萨克斯坦对公共行政和国防的投资有所增长

哈通社/努尔苏丹/1月19日--据Finprom.kz网站消息，哈萨克斯坦对公共行政和国防的投资在过去一年中增长了近三分之二。

2020年1月至9月，公共行政和国防以及强制性社会保障领域的服务总额达到1.7万亿坚戈，比去年同期增加12.3％。

2019年同期，该行业的服务总额达到1.5万亿坚戈，同比增长10.6％。

2020年1月至11月，公共行政和国防领域的固定资产投资达到633亿坚戈，比去年同期增长1.7倍（经济景气指数为163.3%）。

在地区方面，突厥斯坦州的资本投资量最大，占全国的41.4％，即262亿坚戈，年增长率为2.8倍。排名前三的地区还包括努尔苏丹市（70亿坚戈，同比增长61.7%）和阿拉木图市（69亿坚戈，比2019年同期增长11.1倍）。

在资金来源方面，70.5%的资本投资来自地方预算，即447亿坚戈，比去年同期增加2倍。另外四分之一的投资来自共和国预算，即163亿坚戈，同比增长32.5％。其余3.7％来自公司自有资金，仅23亿坚戈，同比减少21.3％。

哈萨克斯坦国防部长努尔兰·耶尔梅克巴耶夫在线上会议上谈到了为武装部队装备新武器和军事装备的进程。国防部长指出，2020年，购买了370多台军事装备，并对200多台军事装备进行了大修和现代化。

【编译：阿拉依】