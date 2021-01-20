德国和意大利将延长封锁期限应对新冠疫情

哈通社/努尔苏丹/1月20日 – 德国联邦政府和地方政府之间达成了一致，决定将严格的封锁措施延长至2月14日。

该国自大流行爆发以来，已累计有200万人确诊。根据德国媒体的报道，政府正在考虑采取更加严格的措施，包括限制公交车辆通行以及佩戴更高级别防护口罩等等。

英国单日死亡的病例人数达到了1600多人，刷新纪录。上周该国人均死亡率为全球最高：百万人中有165人死亡。

欧洲新冠致死人数第二多的国家是意大利，该国昨日有600多人死亡。意大利政府称，他们正面临着«传播度更强»的新一波疫情。上周，当局已经决定将限行措施延长至2月15日，夜间的宵禁也将延长至3月5日。

此前，意大利卫生部长曾表示，国家紧急状态可能将延续至2021年的四月。

中国正在出现新疫情的河北省首府石家庄附近建造一个1700个床位的大型设施，石家庄市已经宣布封城。

美国加利福尼亚州确诊病例累计达300万，而全国累计病例则超过了2400万。该国有40万人因新冠死亡。无论感染人数还是死亡人数，美国都是全球最严重的国家。

【编译：木合塔尔·木拉提】