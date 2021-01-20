一名搭乘迪拜-阿拉木图航班的旅客确诊感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/1月20日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年1月19日，有13班国际航班自德国、韩国、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有1915名旅客抵达，其中1713名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，202名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有4班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有199名乘客，198人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，1人没有证明；

-有8班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1479名乘客，1319人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，160人没有证明；

-有1班国际航班飞抵库斯塔奈机场，共有237名乘客，196人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，41人没有证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，并接受冠状病毒PCR检测。

在2021年1月18日自国外飞抵哈萨克斯坦的132名没有携带有效证明的哈国公民中，根据PCR检测结果显示，一名搭乘迪拜-阿拉木图航班的乘客被诊断出感染冠状病毒，其余乘客的检测结果均呈阴性。

【编译：阿拉依】



