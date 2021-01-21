中国首都北京首次发现新冠病毒英国变种

哈通社/北京/1月21日 -- 中国疾控中心20日确认，该国首都北京最新确诊的2例病例的病毒，为英国发现的新冠病毒变异株，感染来源初步判断为境外输入。

据当地媒体报道称，北京市疾控中心对1月17日大兴区报告2例本地确诊病例的新冠病毒样本，进行了全基因组测序和分析。结果提示，2例病例病毒均属于L基因型欧洲家系分支1（B.1.1.7），为同一传播链。

该病毒与北京市既往报告的本地病例和境外输入病例的病毒不存在基因关联性，与近期国内其他省份本地病例的病毒不存在基因关联性，与英国发现的新冠病毒变异株高度同源。

经中国疾控中心复核，认为2例确诊病例病毒为英国发现的新冠病毒变异株，感染来源初步判断为境外输入。

值得一提的是，据中国媒体报道，此前，上海、广东、山东均通过境外输入性病例发现了新冠变异毒株感染确诊患者，患者的新冠病毒基因序列与近期英国报道的变异病毒基因相似。

据了解，最新发现的这两例病例来自北京国际机场所在的大兴区。自去年12月10日开始，中国当局一直对自境外和中国其他地区进入北京市范围的人员开展严格的检测。

由于新的疫情，当局已经在大兴区实施了限行措施，并宣布从1月21日起关闭幼儿园，从23日起所有学校转为线上授课。

【编译：木合塔尔·木拉提】