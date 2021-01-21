哈国将对烟草制品实施强制电子标签制度

哈通社/努尔苏丹/1月21日 -- 哈萨克斯坦将自2021年4月1日起，启动针对烟草制品的强制标签管理第二阶段工作。

据哈萨克斯坦财政部国家收入委员会介绍，作为欧亚经济联盟成员国，哈萨克斯坦将对烟草制品实行强制标签管理，烟草制品生产商、进口商和经销商均需参加。

强制标签管理分两个阶段实施。第一阶段自2020年10月1日开始，对带滤嘴和不带滤嘴的香烟加贴电子标签。第二阶段自2021年4月1日开始，对雪茄、烟棒、液体烟、电子烟等其他烟草制品加贴电子标签。

自2021年10月1日起，所有未加贴电子标签的烟草制品将被禁止继续流通，违者将被处以200-500倍按月计算指数的罚款及商品罚没，情节严重者将依法追究刑事责任。

按照电子标签实施办法，生产商和进口商将在烟草制品上加贴Data Matrix二维码加密电子标签，以此替代此前在烟草制品上加贴的纸质消费税标签。

销售烟草制品时，二维码信息被扫描发送至数据运营商，并进入«商品可追溯标签系统»。

已售出的商品会在系统中标注并退出流通。

通过这种方法，信息系统可对标签商品流通全过程进行追踪。

实施强制电子标签有助于减少烟草制品非法流通，保障消费者安全，为生产企业创造竞争环境，同时有助于减少国家监管部门的市场监管开支。

哈萨克斯坦负责商品强制标签和可追溯系统建设运营的授权单位为哈萨克斯坦电信股份公司。目前，已参与烟草制品强制电子标签管理的生产企业包括日本烟草公司（JTI）、菲利普莫里斯公司（Philip Morris）、英美烟草公司（BAT）、帝国烟草公司（Imperial Tobacco）等行业巨头。