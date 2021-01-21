参议院批准独联体各国核事故期间相互紧急援助协议

哈通社/努尔苏丹/1月21日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）21日批准通过了《关于批准独联体成员国在发生核事故或辐射紧急情况时迅速提供援助互动合作协议》法案。

协议草案于2018年6月14日召开的独联体成员国经济委员会获得通过。各成员国政府首脑于当年11月2日在阿斯塔纳（现努尔苏丹）召开的独联体成员国政府首脑理事会会议签署该协议。

哈萨克斯坦能源部部长努尔兰·诺海耶夫在参议院就协议内容进行阐述时指出，根据协议，当其中一个协议签署国面临核灾难或放射性灾难情况并申请援助时，其他协议参与国将启动应对措施，组建并派遣装备有专业应对技术设备的处理团队开赴求助方区域开展援助。

他强调，协议将大幅简化发生核事故或辐射紧急情况时，特种救援装备、人员和车辆以及相关特殊材料的越境程序。该协议的批准有助于提高独联体成员国主管机构之间，在和平利用核能领域协作应对各种问题时的效率，且不会对哈萨克斯坦社会经济造成任何不良影响。

该协议签署国家包括：哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯和塔吉克斯坦。

【编译：木合塔尔·木拉提】