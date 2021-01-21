哈萨克斯坦计划大力推动国产电梯企业发展

哈通社/努尔苏丹/1月21日 -- 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部倡议，政府应将电梯设备制造列入«简单事务经济»计划，使制造商有机会获得重要优惠和支持措施。

该部门消息称，哈萨克斯坦每年进口5000多部电梯，现有的国内生产只占消费需求的21.4%。工基部支持发展国内电梯生产。本国行业专家也有信心，哈萨克斯坦电梯生产能力可达3200部，科独立满足本国电梯设备的基本需求。

据分析人士称，全哈电梯市场的年需求约为6920部，其中，不包括因使用寿命到期而需要更换的设备。根据2020年底的信息，哈萨克斯坦有57000部此类电梯。

哈萨克斯坦全国电梯工人协会主席叶尔詹表示，电梯的标准寿命是25年。为了保证设备的正常运行，电梯必须每月接受服务公司专家的定期检查，一年一次技术检查。电梯的使用寿命最长可延长2年。之后，电梯作为特种技术设备，必须更换新设备或进行现代化改造。业主工会和居民本身应该监督电梯使用遵守法规的情况。

一台电梯的平均成本为1000万坚戈，仅新建住房的市场容量就达700亿坚戈。此外，据分析人士称，电梯设备的需求正以每年10%的速度增长。

哈萨克斯坦有三家大型电梯设备生产企业，尽管外国制造商的转让技术保证了具有竞争力的价格和设备质量，但这些工厂的生产能力并没有达到预期水平。

【编辑：木合塔尔·木拉提】