哈通社/努尔苏丹/1月21日--联合国开发计划署对哈萨克斯坦的公共服务给予了积极评价。

国家公务员事务署署长阿娜尔·加依勒汗诺娃和联合国开发计划署常驻哈萨克斯坦代表雅库普·贝里什21日出席 “完善国家机关专业化机制，确保公共服务质量，防止腐败 ” 项目管理委员会在线会议。

会议总结了国家公务员事务署和开发计划署三年以来的联合项目的执行情况。

会上，加依勒汗诺娃向雅库普·贝里什就建设性合作表示了感谢，并谈到了过去一年的联合工作结果。

“具体来说，去年在开发计划署的支持下，通过研讨会和其他形式实施了一系列项目，以确定公共服务的质量，公众对公务员道德水平评价。 ” 她说。

联合国开发计划署常驻哈萨克斯坦代表雅库普·贝里什指出了公务员事务署在COVID-19大流行期间的重要协调作用。

他表示，尽管面临种种挑战，但必须确保公共服务的可得性、高质量和高效率，这是通过公务员事务署和整个国家机构的协调行动来实现的。 大流行揭示了数字服务的重要性，哈萨克斯坦作为这一领域的领先国家之一起着重要作用。

开发计划署代表向公务员事务署就建立在相互信任、谅解和协同基础上的有效伙伴关系表示了感谢，并表示相信该机构的优先事项与开发计划署的可持续发展目标相一致。

最后，署长加依勒汗诺娃表示，今年该机构将继续发展与开发计划署的伙伴关系。

【编译：阿依波塔】