哈、格两国边境公路将实行货物运输许可制度

哈通社/努尔苏丹/1月22日 -- 据Kapital.kz消息，工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔穆库洛夫透露，参议院已经批准了对哈萨克斯坦和格鲁吉亚公路运输协定的修正案。两国将对双边过境运输实行许可证制度，允许货物通过公路往返第三国。

部长介绍，此前两国之间，不包括危险和超大货物的运输，双边、过境以及往返第三国的运输都是在未经授权的基础上进行的。非许可制度给格鲁吉亚运输经营者在公路运输方面带来了优势，没有为保护哈萨克斯坦运输企业的利益创造条件。

2020年，在该段进出口运输的180096吨货物中，只有29%业务属于哈萨克斯坦运输企业，57%由格鲁吉亚运输企业运输。

贝布特·阿塔穆库洛夫认为，造成上述情况的主要原因是：格鲁吉亚国际运输车辆的增长，如果哈萨克斯坦拥有7754辆，那么在格鲁吉亚拥有8901辆；格鲁吉亚-土耳其、格鲁吉亚-乌克兰合资运输企业在格鲁吉亚登记注册；进入格鲁吉亚附近路段。

部长指出，实行许可证制度首先将使两国在公路货运市场上建立平等地位。其次，这将有助于提高哈国航空公司的份额。第三，通过帮助本国运输企业增加货物运输量，将增加他们的收入，并相应地更新运输车队。

【编辑：木合塔尔·木拉提】