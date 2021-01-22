巴库举行《阅读阿拜》纪念册介绍会

哈通社/巴库/1月22日--据24.kz网站消息，22日在阿塞拜疆首都巴库举行了《阅读阿拜》（Reading Abay）纪念册介绍会。该纪念册中收录了来自突厥语国家的艺术家创作的有关伟大诗人阿拜的作品。该纪念册由突厥文化国际组织（TURKSOY）在纪念阿拜·库南拜吾勒诞辰175周年框架内发行的。

独特的绘画作品生动地再现了阿拜的作品，将读者带回到19世纪，并介绍了哈萨克人民的文化。尤其令人印象深刻的是自然景观，丰富多彩地传达了人与环境的和谐。

突厥文化国际组织秘书长秘书长杜森•卡塞伊诺夫表示：“阿拜作为一名哲学家、作家、诗人、作曲家，充分地代表了我们哈萨克人民。正如哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫所说，只有了解阿拜，才能了解哈萨克人民，也就意味着他将了解整个突厥世界。”

在阿拜年，阿塞拜疆出版了阿拜的几部作品。多年来，语言学家和作家一直在努力确保阿塞拜疆人民能够以他们的母语熟悉了解阿拜的文化遗产。

突厥文化和遗产基金会主席久纳伊•埃芬季耶娃说：“阿拜团结了我们各国人民。这适用于突厥世界的任何杰出人物。因为他们的作品有助于突厥人民的团结与和睦。阿塞拜疆的学者、阿拜学家和公众人物为阿拜文化遗产的普及做出了贡献，并获得了‘阿拜175年纪念’荣誉证书和纪念勋章。”

【编译：阿拉依】