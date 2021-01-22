日本政府把东京奥运空场方案作为选项

哈通社/努尔苏丹/1月22日-- 据共同社消息，多名日本政府相关人士22日透露，政府内部以无观众形式举办今夏东京奥运会和残奥会的方案作为选项浮出水面。这是设想到7月23日奥运开幕时新冠疫情仍未平息，正在探讨«无观众»加上«无上限»和«50%»这三个方案。希望在优先确保运动员和奥运相关人士安全的同时，避免取消或再次延期，从而减轻对菅义伟政府的负面影响。

政府将与国际奥委会（IOC）、奥组委和东京都继续密切沟通，确定最终的举办方针。

政府从去年9月19日起，将职业体育赛事等大型活动的入场人数放宽到可容纳人数的50%。但随着本月再次发布紧急事态宣言，宣言对象地区的活动入场人数标准变得严格，定为上限5000人且在容纳人数的50%以下。

政府高官就新冠疫情表示«难以认为到夏天前会平息»，表示以不设上限的形式举办奥运会变得越来越困难。首相菅义伟在22日参院全体会议的代表质询中，当被问及东京奥运会以空场形式举办的可能性时表示：«在与IOC及各单项比赛团体商谈的同时，现在正讨论防疫对策的具体内容。»

若采取空场形式，预计将失去900亿日元（约合人民币56亿元）门票收入。考虑到持有已售门票的观众，还在讨论把接种新冠疫苗作为进入会场周边的条件以便接纳一定规模观众的方案，设想接纳国内观众。

IOC主席巴赫21日接受共同社采访时表示，«就把安全放在首位这点而言，没有禁忌»，并未否认空场或限制观众人数举办的可能性。