阿尔法拉比哈萨克国立大学开始实施一项科技领域的大型项目

哈通社/阿拉木图/1月25日--阿尔法拉比哈萨克国立大学开始实施一项大型投资项目，以创建阿尔法拉比科技谷，其中包括IT、创新和生物医学集群。

阿尔法拉比哈萨克国立大学与土耳其公司“ Görkem Co.”签署了一项长期投资协议，开始建设IT技术、创新和医学领域高素质专家的研究和培训设施。双方就分阶段实施该协议达成了协议，投资总额将约10亿美元。

如今，世界一流的大学形成了人力资本，并成为创新型经济的增长点，决定了其国家和整个地区的发展。发达国家的先进经验表明，这种技术谷是在科学、教育和创新生产三位一体的基础上，在大型大学的基础上创建的。

有意转变为世界一流研究型大学的阿尔法拉比哈萨克国立大学，发起了阿尔法拉比科技谷的创建。该项目得到了民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的支持。建立国际IT集群“新丝绸之路大学联盟”的工作已经开始，该集群将世界上150多所领先的大学联合在一起。它的核心将是一个基于硅谷模型的IT技术园区和由阿尔法拉比哈萨克国立大学在中国政府的资助下提供的超级计算机。托卡耶夫总统访华期间就此达成了协议。

此外，阿尔法拉比科技谷还将包括创新和生物医学集群。将建立一个配备有500张床位的综合诊所和一个研究实验室。生物医学集群的建立将有可能在世界范围内提供医疗服务，转让现代技术，并使用韩国、加拿大、土耳其和美国的最佳医学管理方法。

土耳其公司“Görkem Co.”的首席执行官奥斯曼·米马尔森那诺格鲁强调说：“我们并不是偶然地选择阿尔法拉比哈萨克国立大学来实施大型投资项目。我们认真研究了哈萨克斯坦的教育市场，以寻找可靠且有前景的合作伙伴。阿尔法拉比哈萨克国立大学在全球大学排名中排名第165位，与突厥和伊斯兰世界上最好的大学合作，将为实施国际项目提供了新的机会，并进一步加强我们友好国家的关系。”

根据协议，投资者将建造设施，为其配备必要的设备，并将其转让给国家所有。成本回收将来自联合运营活动。今年计划开始执行投资项目的第一阶段。

【编译：阿拉依】



