世卫组织总干事：公平分配疫苗符合各国中长期经济利益

哈通社/日内瓦/1月26日 —— 据中新社消息，当地时间25日，世界卫生组织总干事谭德塞在世卫组织新冠肺炎月例行发布会上再次就公平分配新冠疫苗发声，强调公平分配疫苗符合每个国家的中长期经济利益。

据世卫组织官方网站报道，谭德塞在发布会上指出，他曾于上周提到，如果世界不能提供公平的疫苗使用机会，那么世界将处于灾难性道德失败的边缘。而现在两项新的研究表明，这不仅仅是道德上的失败，也是经济上的失败。

谭德塞介绍称，国际劳工组织的一份新研究报告发现，去年全球劳动时间损失了8.8%，导致全球劳动收入下降了3.7万亿美元。该报告预测，大多数国家将在2021年下半年恢复，具体取决于疫苗接种的情况。该报告建议为低收入和中等收入国家提供国际支持，以支持疫苗的推出，并促进经济和就业的恢复。

由国际商会研究基金会委托进行的第二项研究为疫苗公平性提供了有力的经济依据。该研究发现，疫苗民族主义可能使全球经济损失多达9.2万亿美元，而其中近一半(4.5万亿美元)将发生在最富有的经济体中。与此同时，“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议今年的资金缺口达260亿美元。

谭德塞强调，疫苗民族主义可能为短期政治目标服务。但是，支持疫苗公平分配符合每个国家自身的中长期经济利益。除非所有地方都结束新冠肺炎大流行，否则大流行就不会在任何地方结束。

谭德塞称，富裕国家正在推出疫苗，而世界上最不发达国家则在观望，双方在疫苗拥有量上的差距正在与日俱增。谭德塞表示，已经和非洲国家领导人进行过沟通，会尽一切努力，加速在非洲推出疫苗，挽救生命并使其经济回到正轨。他同时呼吁其它地区国家承担其各自的责任，发挥应有的作用。