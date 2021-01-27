哈国将举办首届《哈萨克斯坦自然风光》全国摄影大赛

哈通社/努尔苏丹/1月27日 – 哈萨克斯坦生态地质和自然资源部将联合《哈萨克斯坦国家地理》杂志，共同举办主题为《2021年哈萨克斯坦自然风光》的首届全国摄影大赛。

大赛总冠军奖金将达到150万坚戈。

本次摄影大赛的评委会成员，将由国内外著名摄影师和摄影行业著名评论家、媒体人士等组成。

所有年满18周岁的摄影爱好者或专职摄影师均可报名参赛。

大赛报名期为2月1日至4月15日，报名须知可点击该网站链接进行查询：https://www.photocontest.kz/inside/6/ 。

主办方表示，举办这一活动的目的旨在推广公众对人与自然和谐关系的关注，推动全社会形成保护自然多样性和尊重环境的公众思想。

此前，哈萨克斯坦总统托卡耶夫曾在讲话中强调，有必要在学校教育中增加关于环保方面的内容。目前，哈国生态部正在制定一项一揽子方案，以促进在国内形成善待野生动物、尊重自然环境和保护发展生态旅游业社会风气。

生态部已经启动了相关措施，并在国家公园等机构内设置了公众讨论委员会，确保相关政策的执行透明度。

【编译：木合塔尔·木拉提】