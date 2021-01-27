哈萨克斯坦-捷克政府间委员会举行在线会议

哈通社/努尔苏丹/1月27日--据哈萨克斯坦贸易和一体化部新闻处消息，哈萨克斯坦-捷克政府间委员会27日举行了在线会议。

为了发展贸易合作，哈萨克斯坦的专家们编制了一份出口到捷克共和国的商品清单。总共有超过45种产品，总价值为3.248亿美元。

在哈萨克斯坦-捷克政府间经济、工业、科学和技术合作委员会联合主席在线会议期间，与会人员指出，这将使石化产品供应增加1.44亿美元，冶金业增加6150万美元，食品业增加5800万美元，化学工业增加2040万美元，机械制造业增加2610万美元，建筑产品增加1480万美元。

迄今为止，两国正在实施一个建设容量为50兆瓦的太阳能发电厂项目，总成本为1.35亿美元，并正在开展另外6个项目，总成本为7亿美元。

在会议期间，哈萨克斯坦方面对以下问题发表了一些建议：

-哈萨克斯坦国家原子股份公司向捷克共和国核电站供应天然铀精矿和铀产品；

-建立维修和现代化机床中心以及为其生产零件和零备件的中心（技术园区），在哈萨克斯坦发展零件生产基地以进一步用于国内生产;

-开发从中国到欧洲（往返捷克共和国）的集装箱货物运输。

2019年，哈萨克斯坦与捷克共和国之间的贸易额达到3.804亿美元，比上年同期（2.922亿美元）增长30.2％。

与此同时，与2019年相比，2020年11个月的相互贸易额下降了9.9％，降至3.124亿美元。

此外，在同一时期，哈萨克斯坦对捷克共和国的出口额减少了4.5％（6470万美元），哈萨克斯坦自捷克共和国的进口额减少了11.2%（2476万美元）。

【编译：阿拉依】



