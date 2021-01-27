马吉利斯议员向政府提议增加“血亲同胞”地区安置配额数

哈通社/努尔苏丹/1月27日 —— 哈萨克斯坦第七届马吉利斯（议会下院）民族和睦大会当选议员阿布德拉赫曼诺夫27日向政府提出了关于增加移居哈萨克斯坦的“血亲同胞”地区安置配额数量。

阿布德拉赫曼诺夫表示，哈萨克斯坦今年将迎来独立30周年。今年，哈萨克斯坦也为生活在外国的哈萨克族同胞“开放大门”的第30年。

“1991年11月18日，哈萨克苏维埃共和国内阁通过了关于外籍哈萨克同胞在哈萨克斯坦定居和安置的方案。根据国家移民政策框架下，超过100多万同胞移居历史祖国。”他说。

议员表示，根据政府现行移民政策，外籍哈萨克族同胞可定居国内7个地区，并获得安置补贴。2020年，政府为回归历史祖国的血亲同胞提供的区域安置配额总数为——1378人。2021年，该配额数增为——1426人。

阿布德拉赫曼诺夫指出，政府为血亲同胞提供的安置配额数增幅很低。

“经济情况困难时期，安置配额总数高达1-2万人。当时，每年约有4-8万哈萨克族同胞选择移居哈萨克斯坦。”他说。

议员还提出了国内人口移民问题。他强调，要继续鼓励劳动力过剩地区的人口搬迁至劳动力短缺的地区。

最后，阿布德拉赫曼诺夫指出，为了稳定国内移民和人口进程，要求政府考虑增加“血亲同胞”安置配额、成立适应和整合中心、向移居哈萨克斯坦的哈萨克族同胞提供国语公共服务、从南部地区向北部地区搬迁人口等建议。

【编译：小穆】