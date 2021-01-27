比尔･盖茨称东京奥运能否举办新冠疫苗是关键

哈通社/东京/1月27日 —— 据共同社报道，美国IT巨头微软公司创始人、致力于发展中国家传染病对策的比尔･盖茨26日接受共同社电话专访，就今夏举办东京奥运会和残奥会表示，完善新冠传染病疫苗的供应体系是关键。

比尔･盖茨称，“有必要关注”可廉价大量供应疫苗的批准手续等“今后两三个月的进展情况”，并表示夏季举办奥运会“有可能”。

盖茨还强调疫苗普及的课题是克服发达国家和发展中国家的差距。

盖茨夫妇的慈善团体“比尔及梅林达·盖茨基金会”已出资17.5亿美元用于医疗品的生产、采购和援助开发治疗方法等新冠对策。还致力于疫苗的普及。

盖茨表示，以发展中国家为主，英国阿斯利康、美国强生和诺瓦瓦克斯的疫苗能否普及将左右疫情的平息，这一两个月“面向全球的疫苗供应或许可看到更明确的整体情况”。

此外他提及与富裕国家在今后6至8个月内广泛普及疫苗相比，预计发展中国家将晚半年到1年。该基金会对国际上的差距表示担忧。

对疫苗的安全性存在部分怀疑观点，但盖茨指出“如果看到其他人接种疫苗，健康状态没有问题、十分安全的话，（希望接种的）人数将大幅上升”，认为这一状况将改善。

盖茨对美国总统拜登决定重返世界卫生组织（WHO）表示欢迎，称“这是世界团结一致必不可少的步骤”，还提倡为防备新的传染病，在全球建立3000人规模的快速反应部队。他12日与日本首相菅义伟举行电话会谈，据在座者介绍，盖茨表示举办奥运会“将成为向世界传递（克服新冠的）强有力讯息”。