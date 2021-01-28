哈萨克斯坦将增加对塞尔维亚的商品出口

哈通社/努尔苏丹/1月28日--参议院（议会上院）通过了《欧亚经济联盟与塞尔维亚之间的自由贸易》法律草案，这将增加哈萨克斯坦对塞尔维亚的商品出口。

哈萨克斯坦贸易和一体化部长巴赫特·苏勒坦诺夫在参议院全体会议上说：“该协议为欧亚经济联盟五个成员国与塞尔维亚之间建立了统一贸易制度。新协议扩大了哈萨克斯坦、白俄罗斯和俄罗斯提供免税贸易的商品清单。因此，欧亚经济联盟成员国可以向塞尔维亚供应奶酪、酒精饮料和烟草制品，而无需支付关税。此前，这些商品均需要征收进口关税。为了保护国内市场，欧亚经济联盟保留了对禽肉、糖、纺织品、酒精饮料、香烟，以及一些工业产品，如压缩机和机动车辆的进口关税。”

据他介绍，双方就卫生和植物检疫措施的适用达成了一致，将在国际原则的基础上进行技术管制措施。双方还同意保证对知识产权对象的保护。

“因此，虽然塞尔维亚不是世界贸易组织的成员国，但其承诺履行国际组织的有关规定。该协议的执行将扩大欧亚经济联盟成员国生产商品的销售市场。特别是，哈萨克斯坦对塞尔维亚的商品出口潜力将增加至2.5亿美元。这些出口商品包括石油化工、化学、冶金、机械制造、食品工业以及建筑材料等商品。”部长总结道。

【编译：阿拉依】