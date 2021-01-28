哈萨克斯坦大使会见土耳其副总统

哈通社/安卡拉/1月28日—— 据外交部消息，哈萨克斯坦驻土耳其大使阿布扎勒·萨帕尔别克吾勒28日同土耳其副总统福阿德·奧克塔伊举行会晤，并就两国双边和多边战略合作问题进行了讨论。

会谈中，双方还就积极落实哈土政府间经济合作委员会第11次会议达成的共识，以及该委员会下次会议召开时间和议程交换了意见。

此外，双方还就计划在突厥斯坦市举行的突厥语国家合作委员会（突厥议会）非例行元首峰会，以及加强双边投资合作和推动双边进出口贸易问题进行了深入讨论。

哈萨克斯坦大使指出，尽管受到全球贸易下降的影响，双边经贸和投资合作在两国领导人之间的紧密与相互信任关系下得到了继续发展。他强调，相信两国之间的合作今年将取得更好的成就。

土耳其副总统指出，要积极落实两国领导人达成的共识，在短期内将双边贸易额增至50亿美元。

根据会谈结果，为有效落实哈土政府间经济合作委员会达成的协议，双方就两国相关部门在近期举行视频会晤问题达成了共识。

据悉，根据2020年1-11月的统计数据显示，哈土双边贸易总额达28亿美元。前三季度，土耳其向哈萨克斯坦投资2.825亿美元。

【编译：小穆】