韩政府公布新冠疫苗接种计划

哈通社/首尔/1月28日 —— 据韩联社消息，韩国政府28日发布新冠疫苗接种计划。根据计划，政府将于第一季度先面向新冠治疗设施的医务人员接种疫苗，并争取在11月之前形成群体免疫。

政府综合考虑维稳医疗防疫体系、重症患者的危险性和新冠病毒传播的特点等因素，决定施打疫苗的顺序。首批施打对象是在传染病定点医院和生活治疗中心等为确诊病例提供治疗的医疗团队，以及疗养设施或医院的住院患者和从业人员等重点人群。据悉，政府第一季度将通过新冠疫苗保障机制（COVAX facility）引进辉瑞和阿斯利康研制的疫苗，首批施打对象接种该两种疫苗的可能性较大。

从3月中旬起，重症患者较多的专业综合医院的医务人员、消防急救人员、检疫人员、流调人员等46万人将接受接种。从第二季度起，65岁以上老人共约850万人，以及残疾人福利设施等重点设施的相关人员90万人将接种疫苗。慢性疾病患者和19～64岁成年人将在第三季度接种疫苗。

政府计划，力争在流感开始流行的11月前，除婴幼儿、青少年和孕妇等部分群体，完成面向70%国民的疫苗接种工作实现群体免疫。由于每种疫苗的引进时期和数量不同，所有施打对象无法自由选择特定疫苗。

另外，政府为保障疫苗接种工作顺利进行，正在同民间企业联手打造疫苗流通储运体系，加强冷链运输能力。