政府公布改进版哈萨克文拉丁文字母表

哈通社/努尔苏丹/1月28日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明28日主持召开哈萨克文拉丁字母转换工作会议。

消息称，文化和体育部部长阿赫托特·拉伊姆库洛娃与阿赫梅托夫·巴依图尔森诺夫语言教育学院院长阿娜尔·法兹勒詹诺娃就改进哈萨克文拉丁字母表问题，而数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛与教育和科学部部长阿斯哈特·阿伊玛汗别托夫就哈萨克文拉丁字母表电脑键盘顺序和新字母表过渡工作进行了汇报。

此外，国家科学院院士、语言专家、马吉利斯议员、大学历史和语言专家就改进拉丁字母表进行了介绍。

根据哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的提议，我国于2017年开始启动哈萨克文拉丁字母转换工作。根据托卡耶夫总统2019年10月21日下达的改进哈萨克文拉丁字母表工作任务，国家委员会对40多个拉丁字母表版本进行了审议和研究。

此外，改进的字母表在教育机构和社会上进行了广泛的讨论。

改进版哈萨克文拉丁字母表根据“一音一字”原则制定，共有31个字母，涵盖哈萨克语28个音符。

据了解，哈萨克文拉丁字母表转换工作将于2023-2031年期间分阶段进行。

“改进版字母表将为哈萨克语发展和现代化进程带来新的动力。接下来，要积极推进分阶段落实哈萨克文拉丁字母转换工作。”马明说。

最后，政府总理就向人民群众介绍改进版拉丁字母表问题下达了工作任务。

【编译：小穆】