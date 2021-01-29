卡拉干达州成为全国率先设立新冠疫苗接种中心的地区

哈通社/卡拉干达/1月29日 – 卡拉干达州设立了全国首个新冠疫苗接种中心，该中心以«初级卫生保健»公司（«ҚО БМСК» ЖШС）分支机构为基础成立，并做好了开展首批疫苗接种注射工作的准备。

据哈萨克斯坦卫生部消息，该中心内设有疫苗接种室、医护人员办公区域以及疫苗接种后的观察区。

中心内的房间均配备了视频监控摄像机，可以记录整个疫苗接种过程。监控系统记录的影像内容将在哈萨克斯坦电信公司的资料库中保存至年底，随后将会被移交给数字化管理局。

据中心负责人介绍，按照新冠疫苗接种的流程，在该中心接种疫苗的公民均需接受过敏反应测试，以及签署自愿接种疫苗的文件。

完成接种后的人员将被安排在观察区，接受大约30分钟的观察，之后的6天内，中心还会持续与接种人员保持联系，以了解是否出现不良反应。

第一针疫苗接种的第21天后，需要进行第二针接种。

卡拉干达州将在全州范围内开设115个新冠疫苗接种中心。每个中心的容量为60人/日。

首批接种人员将以别列入高风险人群的传染病医院、急救中心等机构医务人员为主，第二批则在3月份开始为教师和其他医疗结构人员进行接种。

计划在4月份为内务部、紧急情况部门一线执法人员和在医疗机构登记的优先人群（老年人、慢性病患者等）进行接种。

【编译：木合塔尔·木拉提】