一名自伊斯坦布尔飞抵阿拉木图的乘客被诊断出感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/1月29日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年1月28日，有12班国际航班自德国、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯和乌兹别克斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有2029名旅客抵达，其中1596名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，433名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有4班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有793名乘客，649人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，144人没有证明；

-有7班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1111名乘客，822人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，289人没有证明；

-有1班国际航班飞抵乌拉尔机场，共有125名乘客，所有乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

在2021年1月27日自国外飞抵哈萨克斯坦的348名没有携带有效证明的哈国公民中，根据PCR检测结果显示，有一名乘坐伊斯坦布尔-阿拉木图航班的乘客被诊断为冠状病毒感染，其余乘客的检测结果均呈阴性。

【编译：阿拉依】



