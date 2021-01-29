突厥斯坦州长会见匈牙利驻哈大使

哈通社/突厥斯坦/1月29日--据突厥斯坦州政府新闻处消息，突厥斯坦州州长沃穆尔吾扎克·舒克耶夫29日会见了匈牙利驻哈萨克斯坦特命全权大使米哈伊·格洛施菲和匈牙利驻阿拉木图总领事弗朗茨•布劳曼。会见期间，双方讨论了双边关系、商务往来与合作的发展。

突厥斯坦州长向来宾们介绍了该州的经济潜力，并呼吁实施联合项目。州长还特别提议发展生态旅游，并吸引旅行社经营商到突厥斯坦州。

突厥斯坦州长表示：“匈牙利在大力支持创新的基础上展示了一种有效的发展模式。我们特别重视与匈牙利公司的联合项目的实施和开发。在这方面，我请匈牙利工商界加强在突厥斯坦州的活动。我们具备所有条件，还特别为突厥斯坦经济特区的参与者提供福利。”

此外，州长指出，突厥斯坦有9个工业区，配备有工程和通信基础设施，并且公用事业关税低，可以在各个地点实施投资项目。

匈牙利驻哈大使指出，匈牙利有兴趣进一步加强与我国的贸易和经济合作。据他介绍，希望在蓬勃发展的突厥斯坦州发展业务的匈牙利企业家人数正在增加。特别是，匈牙利基普查克联盟的代表对该州特别感兴趣。

与此同时，大使在访问突厥斯坦市期间，熟悉了城市的历史古迹，参观了新建的现代建筑。他还表示有信心进一步深化双边战略伙伴关系。

【编译：阿拉依】