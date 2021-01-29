上海合作组织成员国国家协调员理事会会议在杜尚别召开

哈通社/努尔苏丹/1月29日 -- 上合组织成员国国家协调员理事会会议1月26~29日期间在杜尚别举行。

据 上合组织官网 消息，作为会议主办方的上合轮值主席过塔吉克斯坦方面，为成员国上合组织秘书处常驻代表和上合组织总部工作人员安排了在线观摩活动。

会议首日，塔方向与会者介绍了上合组织峰会、上合组织成员国外交部长理事会会议及其他部级活动和专家活动的筹备情况。

主席国提交了日程草案和成员国元首会议、外交部长会议期间计划签署的文件草案，各方就这些文件交换了意见。

国家协调员同样还讨论了《上合组织2021年主要活动计划（草案）》和《2021年上合组织成员国外交部合作计划（草案）》。

国家协调员理事会负责协调上合组织活动，为上合组织成员国各部委的合作提供保障。

塔吉克斯坦共和国在2020年11月10日召开的上合组织成员国元首理事会会议后担任上合组织轮值主席国。

塔吉克斯坦担任轮值主席的时间恰逢上合组织成立二十周年之际，其口号是«上合组织成立20周年：共谋稳定，共享繁荣»。

【编辑：木合塔尔·木拉提】