哈萨克斯坦专家：我更倾向于推荐国产疫苗

哈通社/努尔苏丹/1月30日 – 哈萨克斯坦卫生部国家公共卫生中心的科学顾问阿利姆·阿克穆巴耶夫向哈通社记者介绍了哈萨克斯坦国产新冠疫苗Qaz Covid-in的优势。

这位专家指出，相比国外研发的新冠疫苗而言，他更倾向于推荐Qaz Covid-in。

«这并不是出于爱国主义，而是单纯作为一个从事疫苗研发工作的科学家，我更加关注哈萨克斯坦的疫苗。» 阿克穆巴耶夫说。

这位专家表示，虽然俄罗斯为哈萨克斯坦提供了高质量的卫星五号疫苗，不过该疫苗要求在储存和运输期间，必须始终保持零下20摄氏度的温度。这个要求，对于哈萨克斯坦的一些偏远地区而言，可能会产生一些困难。

这位专家着重强调指出，疫苗在运输和存储过程当中，如果未能始终保持在规定的温度区间内，将严重影响疫苗的质量和有效性。

而哈萨克斯坦国产的Qaz Covid-in属于灭活疫苗，对储藏和运输期间的温度要求并不严苛，只需要满足2摄氏度至8摄氏度的低温即可确保疫苗的妥善保存。

«即使是最普通的家用冰箱，也可以完全胜任Qaz Covid-in的储藏要求，» 阿克穆巴耶夫说，«这就使远离中心都市的广大偏远地区也能够及时和方便的获得有效的疫苗。»

阿克穆巴耶夫还指出，哈萨克斯坦疫苗对病毒毒株的抗原保留十分完整，与病毒匹配性更高，在当前不断出现新冠病毒变种的情况下，可以认为该疫苗能够有效的应对新型冠状病毒的所有突变株，并使接种人群产生广泛的免疫力。

根据此前的报道，Qaz Covid-in正在进行Ⅲ期临床试验，已有三千多名志愿者接种了该疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】