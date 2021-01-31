汽车制造业引领哈萨克斯坦经济增长

哈通社/努尔苏丹/1月31日 -- 全球疫情条件下，哈萨克斯坦汽车工业发展一枝独秀，2020年增长率超过50%，成为拉动哈经济增长的重要引擎。

其中，汽车制造业是机械制造业的主要增长点，贡献了机械制造业约1/3的产出。

2020年，哈汽车制造业实现产值6128亿坚戈，同比增长70.4%；生产各类车辆7.74万辆，增长53.5%。其中，生产轻型汽车6.48万辆，增长47%；卡车0.82万辆，增长一倍；其他各类车辆产量均有增长。

疫情条件下，汽车工业已经成为拉动哈非采掘行业、工业乃至整体经济增长新的主要驱动力。

按地区统计，库斯塔奈州生产汽车3.52万辆，占全国总产量的54.3%，增幅超过50%。东哈州、阿拉木图市汽车产量分别占全国总产量的33.1%和12.6%。

哈汽车产量快速增长主要依靠引进大型跨国公司、提高本地化含量和扩大产能。

2020年春，库斯塔奈州启动新的雪佛兰轿车生产线；秋季，现代轿车在阿拉木图下线。国家为汽车行业提供大力支持，包括建立线上销售平台，为居民提供购车和租赁优惠贷款。

除轿车外，卡拉干达州开始组装生产宇通客车，并与俄罗斯鞑靼斯坦石油公司建立新的汽车轮胎厂。库斯塔奈州与俄罗斯合作生产卡玛兹汽车零备件。

2021年春，哈汽车行业最大项目——库斯塔奈州汽车本地化中心即将建成。项目生产用地面积2.7万平方米，可为哈所有汽车生产商提供零备件，从而大大提高哈汽车工业，包括农机行业和其他关联行业的本地化水平。

今天，哈国产汽车已占据2/3的国内市场份额，并且正在逐步扩大对外出口。

据哈汽车工业协会统计，2020年，哈出口各类汽车8100辆，较上年（2600辆）增长超过2倍，相当于本国汽车总产量的1/10，出口额达到560亿坚戈。

所有出口汽车均由库斯塔奈州«金色草原»汽车厂生产，该厂生产的现代、雪佛兰、江淮汽车在俄罗斯、乌兹别克斯坦、白俄罗斯和吉尔吉斯斯坦等国受到欢迎。

2020年，哈萨克斯坦机械制造业实现产值1.81万亿坚戈，同比增长16.3%，在制造业中的占比由上年的12%升至14%。