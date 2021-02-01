哈国今日启动新冠疫苗接种 首批卫星五号疫苗准备就绪

哈通社/努尔苏丹/2月1日 – 根据哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，从2月1日起哈萨克斯坦将正式启动卫星五号疫苗的全民接种工作。

据哈卫生部消息，位于卡拉干达州的制药厂已按照哈俄两国之间的许可协议，完成了首批国产卫星五号的生产，并于1月31日将这批疫苗分发至各地疫苗接种中心。

卡拉干达州制药厂计划在2月份生产11.2万剂疫苗，在3月份生产15万剂疫苗，4至6月每月生产60万剂疫苗。

此外，从2021年4月开始，将启动由哈国阿拉木图生物安全研究所研发的国产疫苗QazCovid-in的接种工作。计划在4月份接种首批7.5万剂疫苗，5月起每月可稳定供应50万剂。

卫生部消息称，新冠疫苗首批将为高风险人群，即医护人员、一线警务人员和军事人员、教师以及慢性病患者进行接种。接种疫苗的人员需经过测试，以避免发生可能的不良反应。

全国各地的疫苗接种中心均已在此前完成了检测，相关人员均接受了必要的培训。

卫生部强调，接种疫苗将是防范新冠病毒在国内大范围传播的有效方案。

哈萨克斯坦新冠疫苗接种工作将分为三个阶段进行。

2月1日起，传染病医院、重症科、急救和接诊部门医务人员将首批接种疫苗。

第二阶段，义务教育学校和高等教育机构教课工作人员将于3月1日起接种疫苗。

第三阶段，寄宿学校、学前教育机构教师，以及大学生和患有慢性疾病人员将于4月1日起接种疫苗。

哈萨克斯坦卫生部强调，根据《人民健康法》，公民有权自行决定是否接种疫苗。

卫生部称，因没有关于疫苗对18岁以下未成年人和65岁以上老年人群体的有效性和安全性的信息，将暂时不会对这群人接种疫苗。此外，对女性接种疫苗前，要确定是否有身孕或哺乳期。

【编译：木合塔尔·木拉提】