首席卫生医师：半数国民接种疫苗即可形成“抵抗力防线”

哈通社/努尔苏丹/2月1日 – 哈萨克斯坦首席卫生医师认为，只要半数国民接种新冠疫苗，即可在全社会形成预防新冠病毒传播的«抵抗力防线»。

根据此前报道，哈萨克斯坦首席卫生医师、卫生部副部长叶尔兰·基亚索夫以及另一位卫生部副部长阿扎尔·吉尼亚特2月1日早晨在首都努尔苏丹市立第6医院 完成了新冠疫苗的注射接种 。

首席卫生医师在完成疫苗的注射后，接受了记者的采访。

他在回答关于新冠疫苗在遏制疫情方面会有哪些效果时表示，疫苗是防范疫情的最佳武器。

«如果全国人口的50%能够接种疫苗，那么就可以在全社会形成一道抵抗力防线。如此一来，就可以令社会恢复到没有限制措施、隔离和城市封锁的正常生活状态。疫苗接种的最终目的正是如此。»他说。

首席卫生医师还表示，哈萨克斯坦政府计划在2021年年内对至少600万国民进行新冠疫苗的接种。疫苗接种将依法完全基于公民自愿予以实施。

«总体而言，我们希望能够为1000万人进行疫苗注射。当然，我们更希望全体国民都能进行疫苗的接种，毕竟我们都清楚COVID-19是一种多么具有威胁性的疾病。»他说。

叶尔兰·基亚索夫同时呼吁更多的国民接受新冠疫苗的注射，以保护自己和家人的身体健康，使社会重返正常生活状态。

【编译：木合塔尔·木拉提】