哈第一副总理主持召开欧亚经济委员会视频会议

哈通社/努尔苏丹/2月1日--据哈萨克斯坦政府总理官网消息，欧亚经济委员会例行会议于2021年1月29日在哈萨克斯坦政府第一副总理阿里汗·斯马伊洛夫的主持下以视频会议的方式举行。

乌兹别克斯坦副总理兼投资和对外贸易部长乌穆尔扎科夫首次以观察员国代表的身份参加了会议。会议期间，委员会成员审议了对外贸易、海关和技术法规以及国际合作等领域的问题。

特别是，批准了在欧亚经济联盟中使用识别工具对商品进行标记的系统的基本模型，该模型在已引入商品标签系统的国家与尚未引入该系统的欧亚经济联盟国家之间建立了互动程序和机制。该设计可以防止在一个国家已引入强制性标签而在另一个国家没有引入强制性标签的情况下出现贸易壁垒。

在与COVID-19传播有关的检疫措施的背景下，为了向电子和家用电器的制造商和进口商提供支持，欧亚经济联盟技术法规«关于能源安全要求»的生效日期已延长至2022年9月1日。此外，根据委员会的决定，将用于电解生产铝的氟化铝的零关税税率延长至2023年底。这项措施旨在维持铝工业的竞争力和发展国内工业生产。

在哈萨克斯坦方面的倡议下，审议了根据国家立法在保留在国内市场上消费所需药品注册的可能性方面修订2014年12月23日通过的《欧亚经济联盟药品流通统一原则和规则协定》的可行性。

【编译：阿拉依】



