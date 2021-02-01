外交部：哈方欢迎美俄延长《新削减战略武器条约》

哈通社/努尔苏丹/2月1日 —— 哈萨克斯坦外交部1日发表声明，对俄罗斯和美国两国于2010年签署的《新削减战略武器条约》延长5年的决定表示欢迎。

声明称，经过俄方的不断努力，《新削减战略武器条约》的得到了延长。这将考虑到影响国际安全所有因素的情况下，为开展进一步控制核导弹的全面工作争取更多的时间。

此外，美国新领导层决定将条约延长5年的努力为恢复双边合作关系和相互信任带来正面影响。

声明指出，条约的延长展现出两国的负责任行为，以及对核裁军进程的承诺和预防危险军备竞赛的典范。

该协议旨在维护两国之间战略关系的透明度和可预测性，并根据《不扩散核武器条约》第六条确保核裁军进程的连续性。此外，协议未来或将成为哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提出的核武器大国领导人多边对话的基础。

外交部称，作为前苏联武器继承国家，哈萨克斯坦于1991年成为《削减战略武器条约》缔约国，并于1992年5月23日在里斯本签署了附加条约“里斯本议定书”。哈萨克斯坦在履行“里斯本议定书”框架下以无核武器国家的身份加入了《不扩散核武器条约》。

自愿放弃全球第四大核武器国家地位历史性决定成为了哈萨克斯坦为建立没有大规模毁灭性武器世界的坚定基础。

外交部在声明中表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在联合国大会第75届会议上讲话时，呼吁核大国采取一切必要和紧急措施，使人类免于核灾难。

声明强调，哈方相信《禁止核武器条约》的生效和《新削减战略武器条约》的延长，将有助于在《不扩散核武器条约》审查会议前夕和联合国成立100周年之际建立建设性对话，以及恢复相互信任。

【编译：小穆】