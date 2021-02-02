阿拉木图市计划引入健康信息二维码

哈通社/努尔苏丹/2月2日 – 阿拉木图市新冠疫情传播情况趋于稳定。

随着疫情传播风险等级由黄转绿，阿拉木图市首席卫生医师詹达尔别科·别克申对原先发布的命令进行了修订。

此前，在阿拉木图市别列为疫情红区时，出于严格防疫措施的目的，首席医师的命令规定所有确诊患者（包括无症状）都必须被收治入院，而在疫情等级下调后的新命令则对这一规定进行了修改。

新规定要求，有症状的确诊患者仍需收治入院，而无症状患者则只有在条件无法满足居家隔离的前提下，才会被医院收治。居家隔离的无症状患者，将由负责医生定时进行检查和诊治。

此前«南都»处于红区等级时采取的部分限制措施也将得到一定程度的«松绑»。例如，允许剧院和影院开放营业，不过入场人数必须控制在场地最大容量的20%；大型娱乐购物中心以及餐饮服务机构的营业时间被延长至晚11时（但周日需停业）；健身房、摄影中心、体育馆以及旅行社等也获得了恢复营业的许可。

在限制措施放宽的同时，相关部门也计划推出一些新的政策，其中包括引入健康信息二维码（QR code）。

健康信息二维码系统是一款名为«Ашық»的手机软件，市民可通过便利的方式将其下载在个人智能手机当中，所有市民的健康信息都可在其中查询得知，并需要在进入相应设施时予以出示。

健康信息二维码分为四种颜色，分别是：红色、黄色、蓝色和绿色。

其中，红色二维码表示该公民是被要求居家隔离或接受门诊治疗观察的人员，其行动受到限制；

黄色二维码表示该公民与确诊患者有过近距离接触，因此其活动范围被限制在住所周围500米内，但允许前往商店和药店购物。

蓝色二维码持有者是接受过PCR检测的人员，除机场外其他设施均可不受限制的自由出入。

绿色二维码持有者将不会受到任何出行限制，这些人员在系统中会被显示为PCR检测阴性。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫在1月26日的政府扩大会议上曾表示，哈国现阶段有必要建立一个涵盖了居民免疫状态等健康信息的二维码（QR code）系统。

【编译：木合塔尔·木拉提】