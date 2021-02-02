中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    13:00, 02 二月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦计划实施公共行政系统的全面数字化

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/2月2日--战略规划和改革署署长海拉特•克里姆别托夫在2日举行的政府例行会议上表示，哈萨克斯坦制定了至2030年公共行政发展概念。

    他表示：“公共行政管理是成功实施国家规划系统新方法的关键部分。因此，为了成功地将新的方法引入国家计划体系，公共管理体系的改革将极为重要。”

    朝这个方向转变的主要原则将是«以人为本»。发言人解释说：“包括通过引入数据驱动政府平台在内的全面数字化，将成为改善公共行政系统的关键要素，因此，将确保国家计划系统的成功和协调运行。”

    他还指出，国家元首于今年1月29日批准了哈萨克斯坦至2030年公共行政发展概念，该概念计划于2021年2月10日提交签署。

    根据这一概念，在制定和执行国家政策时，国家机构和公务员将以公共行政的五项基本原则为指导。

    “我们的国家应该是：倾听型、有效率、对社会负责、专业、务实。为了向公共管理服务模式过渡，国家有9个主要任务。与此同时，公共行政概念的实际实施将需要大量的工作。在这方面，政府总理认为，应指示国家经济部与有关国家机构一起制定详细计划，以在今年3月1日之前实施这一概念。”发言人总结道。

    【编译：阿拉依】


    标签:
    政府 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!