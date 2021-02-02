哈萨克斯坦计划实施公共行政系统的全面数字化

哈通社/努尔苏丹/2月2日--战略规划和改革署署长海拉特•克里姆别托夫在2日举行的政府例行会议上表示，哈萨克斯坦制定了至2030年公共行政发展概念。

他表示：“公共行政管理是成功实施国家规划系统新方法的关键部分。因此，为了成功地将新的方法引入国家计划体系，公共管理体系的改革将极为重要。”

朝这个方向转变的主要原则将是«以人为本»。发言人解释说：“包括通过引入数据驱动政府平台在内的全面数字化，将成为改善公共行政系统的关键要素，因此，将确保国家计划系统的成功和协调运行。”

他还指出，国家元首于今年1月29日批准了哈萨克斯坦至2030年公共行政发展概念，该概念计划于2021年2月10日提交签署。

根据这一概念，在制定和执行国家政策时，国家机构和公务员将以公共行政的五项基本原则为指导。

“我们的国家应该是：倾听型、有效率、对社会负责、专业、务实。为了向公共管理服务模式过渡，国家有9个主要任务。与此同时，公共行政概念的实际实施将需要大量的工作。在这方面，政府总理认为，应指示国家经济部与有关国家机构一起制定详细计划，以在今年3月1日之前实施这一概念。”发言人总结道。

【编译：阿拉依】



