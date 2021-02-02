贸易和一体化部将支持哈国企业入驻阿里巴巴、亚马逊和乐天等国际贸易平台

哈通社/努尔苏丹/2月2日 – 哈萨克斯坦企业去年通过阿里巴巴（Alibaba）实现商品出口。

接下来，哈萨克斯坦贸易和一体化部正在计划支持哈国企业入驻亚马逊（Amazon）和乐天（Rakuten）等国际化贸易平台。

目前，哈萨克斯坦贸易政策发展中心（QazTrade）正在就此制定相关方案。

贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫在其Facebook主页上表示，在制定相关指南时，有关部门使用了最简洁和通俗的文字，为商户介绍平台的优势和可能遇到的问题。

«例如，在乐天的平台上并不支持俄文，且手续费较高。而亚马逊平台在我国还尚未普及。这些问题都会使物流程序变得更加复杂，目前我们正在就此问题的结果开展工作。»他写道。

在此之前，哈贸易和一体化部大力支持了哈国企业入驻阿里巴巴平台，入驻企业已超过100家。

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苏力坦诺夫称，现阶段入驻阿里巴巴的企业至今已实现产品出口额1700万美元，并签署了后续阶段的大额出口协议。

他还表示，将很快启动第三批企业的入驻支持工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】