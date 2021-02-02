英国将在未来两周进行大规模新冠检测

哈通社/伦敦/2月2日 —— 据路透社报道，当地时间1日，英国英格兰不同地区出现11例在南非发现的变异新冠病毒感染病例，且均无近期南非旅行史或接触史。对此，英国政府将开展“两周冲刺” （two-week sprint） 计划，以遏制疫情恶化。

据英国《卫报》报道，此次发现的11例病例都没有近期南非旅行史，也没有与有近期南非旅行史的人进行接触。这也说明，在南非发现的变异新冠病毒已经在英国本土传播，此次发现的病例可能已是第二代或第三代传播病例。

就此，英国将开展“两周冲刺”计划，进行大规模新冠检测，覆盖英格兰8个地区的8万人口。英国公共卫生局表示，此次将通过上门检测或增添移动检测站的方式进行“巨浪式检测” （surge testing）。新冠上门检测预计将于当地时间2月2日开始。同时，英国也将对废水进行检测，以确定病毒的潜在波及范围。

英国卫生大臣马修·汉考克发言称，受测地区没有新冠病毒症状的居民也必须接受测试，以防止疫情传播。然而，《卫报》报道，一些科学家警告现在测试可能为时已晚。

英格兰公共卫生局和公共卫生官员表示，在南非发现的变异新冠病毒比原始新冠病毒更具传染性，新冠疫苗的有效性对在南非发现的变异新冠病毒可能“有所降低”。但与在英国发现的变异新冠病毒相比，现在没有证据证明在南非发现的变异新冠病毒传染性更强或者更危险。

截至当地时间2月1日，英国累计出现105例在南非发现的变异新冠病毒病例，其中，94例有南非旅行史或有与南非旅行史的人接触史。

据BBC报道，当地时间2020年12月22日，英国首次出现在南非发现的变异新冠病毒感染病例。当地时间2020年12月24日，英国政府发布旅行禁令，在过去10天内曾去过南非的非英国公民禁止入境英国，英国公民则要求居家隔离10天。

据世卫组织最新统计数据，截至欧洲中部时间2月1日20时26分，英国累计确诊病例已超381万例，累计死亡病例超过10.6万例，为首个死亡病例超10万例的欧洲国家。