参议院议长：必须根据全球趋势重新配置教育系统

哈通社/努尔苏丹/2月2日--据哈萨克斯坦参议院（议会上院）新闻处消息，哈萨克斯坦参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫举行了参议院青年专家俱乐部例行会议，讨论了哈萨克斯坦的教育和科学问题。

会议开幕式上，参议院议长指出了上述主题的重要性，并详细介绍了教育与科学领域的一些发展趋势。

他说：“哈萨克斯坦教育和科学体系的形成和发展一直是我们国家的。 该国总统优先事项，托卡耶夫总统在国情咨文中下达了一些严峻的任务。总的来说，在我国现代化计划的框架内，这一领域受到了最密切的关注。”

议长强调，COVID-19大流行导致教育系统运行出现了问题。与此同时，也表明在大流行的背景下，能够并且应该采用新的教学方法，远程教育的潜力应该得到更广泛的利用。

“学习已成为一个终生的过程。我们需要对教育系统进行一定的调整。在专家层面上还有一种观点认为，今天的高等教育系统无法实现对现代世界最重要的两个功能：解释性语境和系统思维的形成，以及学生的价值观体系。”议长补充道。

哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特•阿伊马汗别托夫也出席了此次活动。他谈到了有关部门正在进行的工作以及国家元首关于教育制度改革的指示的执行情况。

教育部长说：“我们生活在一个新世界，在新的条件下，教育制度必须适应这一点。问题不在于进行新的改革。对我们来说，重要的是要确保所有的转变都是有效的，提高哈萨克斯坦国民的教育水平，并形成符合当代要求的能力。”

在青年专家俱乐部会议期间，与会者就哈萨克斯坦教育和科学最紧迫的问题发表了意见。

【编译：阿拉依】