哈萨克斯坦引入支持战略投资者的新工具

哈通社/努尔苏丹/2月3日 -- 为落实哈总统关于进一步支持投资者和引入战略投资协议机制的指示，自2021年起，投资者可与哈政府直接签订投资协议，无需获得议会批准。

此前，哈已对《企业法》和《税法典》中相关条款进行修订，旨在改善商业环境和扩大投资激励。政府制定投资协议优先产业目录和相应规则，帮助投资者和政府达成共同协议，明确为每个项目提供的定向优惠政策。政府将为投资项目提供为期25年的稳定法律环境，特别是涉及税法和劳动法的相关内容。

签订投资协议为有效实施投资项目提供可能，主要涉及制药、农业、食品、医疗器械等重要战略行业中投资额不低于750万倍月核算基数（约合5100万美元）的大型项目。与目前的投资合同不同的是，投资者与政府签订的投资协议无需遵守固定格式和标准，支持工具和提供方式都将在协议中单独列明。

在投资协议框架内，经济特区入驻项目的战略投资者将获得企业所得税、财产税、土地税和增值税的税收豁免，并可减少多达20%的税负。除税收豁免外，政府还将返还投资者多达20%的建安和设备采购费用。同时，政府禁止向地下资源使用者和消费税产品制造商提供税收优惠。