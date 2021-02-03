俄罗斯专家：哈国拥有独立于俄罗斯和其他国家的疫苗生产体系

哈通社/莫斯科/2月3日 – 俄罗斯加马列亚流行病与微生物学国家研究中心（Gamaleya Institute）副主任丹尼斯·多古诺夫在接受哈通社驻俄记者采访时指出，哈国引进并实现俄制卫星五号疫苗的本土化生产，是一项正确的决定。

这位学者表示，哈萨克斯坦本国生产的疫苗于俄罗斯生产的疫苗相互之间并没有任何差异。

丹尼斯·多古诺夫认为，哈萨克斯坦选择建立独立的疫苗生产线，是一项非常正确的战略决定。«哈国已拥有独立于俄罗斯和其他国家的疫苗生产体系。»他说。

他还表示，俄罗斯对疫苗的质量安全有一条多层级的严格监控程序，在这方面哈萨克斯坦显然也已经建立了相应的配套标准。

据其介绍，目前有许多国家提出了购买卫星五号疫苗的需求，这些国家包括白俄罗斯、印度、中国、韩国等。至少已有16个国家完成了对卫星五号的登记注册，作为紧急情况下的应急药物。这些国家中有一部分表达了在本国建立卫星五号生产线的意愿。

«从技术上讲，在另一个国家建立疫苗生产线，往往意味着相关设备的提供、技术的转移以及耗材的供应等一系列问题。»他说。

丹尼斯·多古诺夫表示，只要能够妥善解决相应的供应问题，并确保专业技术人员的就位，疫苗的生产可以迅速实现本地化。«这方面，哈萨克斯坦拥有所需的一切。»他强调。

丹尼斯·多古诺夫还着重强调了对卫星五号疫苗在运输和长期储存方面需要满足的一些必要条件。例如，该疫苗在零下20摄氏度的低温保存条件下可存储8个月，在2~8摄氏度的低温下可以保证1个月内有效。这些要求可以确保疫苗对最偏远地区的及时供应。

学者还指出，卫星五号的有效性高达91.6%，接种疫苗后再接触到病毒时，最严重也只会出现轻症状态，这显示了接种者切实的产生了对新冠病毒的抵抗力。

谈及对儿童疫苗的研发问题时，专家表示，这一工作需要遵循国际机构的规范，按照多个阶段稳步推进。

至于疫苗可能产生的一些不良反应，丹尼斯·多古诺夫表示，接种人员会在短时间内出现体温升高，以及注射部位附近的轻微刺痛等，这些表现会在2~3天内消失。«在中老人当中，这种类似感冒的表现要少得多，这主要是免疫系统的活动所致。»他说。

根据此前报道，位于哈国卡拉干达的疫苗生产厂正在根据哈俄之间的许可协议生产本土化的卫星五号疫苗，计划在2月份生产11.2万剂疫苗，在3月份生产15万剂疫苗，4至6月每月生产60万剂疫苗。

此外，从2021年4月开始，哈国将启动由哈国阿拉木图生物安全研究所研发的国产疫苗QazCovid-in的接种工作。计划在4月份接种首批7.5万剂疫苗，5月起每月可稳定供应50万剂。

【编译：木合塔尔·木拉提】