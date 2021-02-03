哈萨克斯坦代表团与卡塔尔投资商讨论合作事宜

哈通社/努尔苏丹/2月3日--据外交部新闻消息，哈萨克斯坦代表团访问卡塔尔讨论两国投资合作相关事宜。

消息称，在卡塔尔酋长塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼对哈萨克斯坦进行国事访问前，根据哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的指示，由副外长阿勒玛斯·阿依达洛夫率领的哈萨克斯坦代表团正在对卡塔尔进行工作访问。

这次访问的目的是制定具体的联合投资项目。

代表团成员包括工业和基础设施发展部、文化和体育部官员，以及«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金，哈萨克投资国有公司，阿斯塔纳国际金融中心和哈萨克斯坦多家私营公司代表。

副外长表示，根据人均GDP，卡塔尔是全球第三大富裕国家。同时，也通过卡塔尔投资局主权基金做出了最优投资决策。在这方面，哈萨克斯坦还未充分开发与卡塔尔之间的合作潜力。

访问期间，代表团成员会见了卡塔尔中央银行董事长，以及卡塔尔体育投资，卡塔尔矿业，卡塔尔迪亚尔、卡塔尔投资局等多家公司及该国商界代表举行了会谈。

作为先前协议的延续，哈萨克斯坦代表团根据卡塔尔投资政策提出了采矿与冶金、农业和国防工业、旅游业、石油化学领域的37个现成项目，价值约46亿美元。

【编译：阿依波塔】