日本再次延长紧急状态一个月

哈通社/东京/2月3日--据共同社报道，尽管新增感染人数整体呈减少趋势，但当地医疗体系仍然十分紧张，日本政府宣布将紧急状态延长一个月至3月7日。

日本首相菅义伟2日就基于新冠病毒特别措施法的紧急事态宣言表示，已发布宣言的11个都府县中仅栃木县按现有期限于7日解除，其他10个都府县将延长至3月7日。

菅义伟在对策总部称：«疫情等有所改善的都府县，不会等到3月7日就将依次解除宣言。»他在之后的记者会上称«希望各位国民再加一把劲，无论如何必须使新增病例切实转为减少趋势»，表示将维持餐饮店缩短营业时间等措施，但否定了要求停业的必要性。

维持宣言的有首都圈埼玉、千叶、东京、神奈川4都县和东海的岐阜、爱知2县，关西的京都、大阪、兵库3府县，以及福冈，总计10个都府县。

关于解除宣言的大致标准，菅义伟表示使疫情降至相当于«第三阶段»（感染骤增）是前提，在此基础上与专家商谈。虽然感染人数呈减少趋势，但«设想确保病床的使用率»等指标仍居高不下，延长宣言的地区几乎都未能摆脱«第四阶段»（疫情爆发式扩大）。

政府1月7日向首都圈4都县再次发布紧急事态宣言，13日追加了7府县，要求对象地区的餐饮店缩短营业时间。若响应要求则每天支付最多6万日元（约合人民币3690元）的合作金，全国将继续暂停旅游支援项目«Go To Travel»。